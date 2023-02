Arsenal prolonge Mohamed Elneny

Excellente nouvelle pour Mohamed Elneny. Arsenal a annoncé, ce mardi, la prolongation de son milieu de terrain de 30 ans pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024.

La suite après cette publicité

« Je suis tellement heureux, j’aime tellement ce club et nos supporters et je donnerai tout pour nous aider à être les meilleurs possible, chaque jour où je suis ici », a déclaré l’international égyptien dans le communiqué officiel des Gunners. Il s’agit d’une belle marque de confiance d’Arsenal, Elneny étant actuellement blessé pour un long moment alors que son contrat expirait en juin prochain.

À lire

Arsenal : Jorginho explique les raisons de son départ de Chelsea