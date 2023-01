Arsenal : longue absence confirmée pour Mohamed Elneny

La tuile se confirme et explique bien des choses sur le mercato hivernal. Arsenal a confirmé, ce mardi, la perte de Mohamed Elneny (30 ans) pour une très longue période. « Suite à une blessure subie lors d’une récente séance d’entraînement, des évaluations ultérieures ont confirmé que Mohamed Elneny souffrait d’une grave blessure au genou droit. Mo a été opéré avec succès à Londres et sera exclu pendant une longue période. Un calendrier plus détaillé sera établi une fois les premières étapes de la réhabilitation terminées », indique le communiqué des Gunners.

Cette grave blessure subie par le milieu international égyptien a forcé Arsenal a revoir ses plans cet hiver, sur le marché des transferts. Sans Elneny, Mikel Arteta n’avait que peu d’options derrière les indéboulonnables Thomas Partey et Granit Xhaka, avec seul Albert Sambi Lokonga comme milieu central sur le banc. C’est pourquoi Jorginho (Chelsea) va débarquer du côté de l’Emirates Stadium dans les dernières heures du mercato hivernal, en échange d’un chèque d’environ 13,6 M€.

