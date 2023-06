Dernier match avec Strasbourg pour Ibrahima Sissoko ?

Auteur d’une excellente seconde partie de saison grâce notamment à son tandem de feu Habib Diarra-Habib Diallo, le RC Strasbourg s’est maintenu en Ligue 1 et jouera son dernier match de la saison à Lorient. Un match auquel Ibrahima Sissoko devrait participer.

Il s’agira peut-être du 152e et dernier match du milieu de terrain de 25 ans sous les couleurs du club alsacien, lui qui était arrivé en 2018 en provenance de Brest. Selon nos informations, Strasbourg est prêt à vendre l’ancien international espoir tricolore à un an de la fin de son contrat. L’idée étant de récupérer un joli chèque plutôt que de le voir partir libre en juin 2024. Des clubs de Premier League, de Bundesliga et même de Ligue 1 sont d’ores et déjà intéressés pour s’offrir les talents du natif de Meaux dont la valeur oscille entre 4 et 5 M€.

