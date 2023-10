Sheffield United : le coach de l’équipe féminine au cœur d’un gros scandale !

Stupeur en Angleterre ! Ce mercredi, le Daily Mail rapporte que Jonathan Morgan a été provisoirement écarté de son poste d’entraîneur de l’équipe féminine de Sheffield United et remplacé par son adjoint après avoir fait l’objet d’une plainte. La raison ? Des inquiétudes ont été soulevées au sujet du comportement de l’ex-manager des sections féminines de Leicester et Burnley à l’égard de certains membres de son équipe.

Intronisé à la tête des Blades en février dernier en lieu et place de Neil Redfearn, Jonathan Morgan a manqué les trois derniers matchs de son équipe et demeure absent de l’entraînement depuis plusieurs semaines. Cette décision prise conjointement entre le principal intéressé et les pensionnaires de Bramall Lane s’inscrit dans le prolongement de l’enquête liée au décès tragique de la vice-capitaine Maddy Cusack à son domicile le 20 septembre dernier. Bien que les circonstances n’aient pas été jugées suspectes, la cause de sa mort n’a pas encore été établie par les autorités.