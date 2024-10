Real Madrid : les Madrilènes désignent les coupables !

Le réveil est difficile du côté de Madrid ce dimanche. Samedi soir, l’équipe menée par Carlo Ancelotti a été écrasée par son ennemi juré ; une défaite 4-0 qui va laisser des traces. Sans surprise, les médias madrilènes se déchaînent. Kylian Mbappé est, sans surprise, le premier joueur pointé du doigt par les journalistes et les éditorialistes pro-Madrid. Particulièrement véhéments à son encontre, les médias pro-Madrid ont même été jusqu’à expliquer qu’ils regrettent son arrivée et le départ de Joselu…

Mais le Français n’est pas le seul Madrilène qui prend cher ce dimanche. Loin de là. Carlo Ancelotti est, sans surprise, le deuxième homme le plus pointé du doigt dans la presse de la capitale espagnole. On lui reproche une équipe qui n’a toujours pas de plan de jeu, et les comparaisons avec son homologue Hansi Flick sont tout sauf flatteuses pour le coach italien. Sans aller jusqu’à demander sa tête, les journalistes pro-Real Madrid réclament une remise en question, estimant même que l’équipe ne travaille tout simplement pas à l’entraînement.

Camavinga, le seul qui se sauve ?

Son utilisation de Jude Bellingham passe aussi très mal dans Marca notamment : « Bellingham n’est que l’ombre du joueur qu’il était l’an dernier. Et ce n’est pas de sa faute, mais à cause de la façon dont on l’utilise. Le faire jouer collé au côté droit est une blague de mauvais goût qu’Ancelotti doit corriger immédiatement ». Chez les joueurs, ils sont aussi nombreux à être critiqués. Vinicius Jr est un peu épargné, à l’approche de son futur sacre au Ballon d’Or, mais des joueurs comme Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni et Lunin sont très critiqués.

« Le Clasico de Tchouameni fait partie de ceux qui marquent la trajectoire d’un joueur au club. Il arrivait avec beaucoup de doutes, et le match n’a pas aidé à les dissiper », explique Marca. Plutôt appréciés généralement, des joueurs comme Antonio Rüdiger, Lucas Vazquez ou Fede Valverde ont aussi écopé de commentaires négatifs dans la presse. S’il y a un joueur qui se sauve, c’est Eduardo Camavinga. « Si le Real Madrid n’a pas gagné le Clasico, ce n’est pas à cause de Camavinga », explique par exemple AS, qui met en avant sa combativité, ses efforts et ses bonnes transmissions pour les attaquants. Rhabillé pour l’hiver, l’effectif madrilène a du pain sur la planche…