JT Foot Mercato : Chelsea a de nouvelles pistes surprenantes pour son banc

Si Franck Lampard a fait son retour dans son club de cœur en tant qu’entraîneur, la légende des Blues n’a signé que pour six mois. En interne, on recherche activement le candidat parfait pour lui succéder. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse anglaise. Le grand favori est Luis Enrique, libre depuis la fin de son aventure avec la sélection espagnole. D’autres pistes sont étudiées et selon nos infos, un retour de José Mourinho est à l’étude. Le coach portugais est séduit par cette idée. Nous pouvons aussi vous confirmer que l’AS Roma serait prête à laisse filer son coach qui est sous contrat avec le club de la Louve jusqu’en 2024. Antonio Conte est aussi pisté, lui qui est libre depuis son limogeage de Tottenham. C’est le Daily Mail et l’Independant qui l’assurent, le tacticien italien fait partie de la liste des coachs envisagés par Boehly. Enfin, un autre ancien est dans le viseur, c’est Carlo Ancelotti. Selon ESPN, Chelsea pense à le rappeler alors que ce dernier est annoncé avec insistance pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil. Et on termine avec une piste surprenante, c’est Marcelo Gallardo qui est libre depuis son départ de River Plate en 2022. Selon TyC Sports, le club londonien aurait noué le contact le coach argentin.

Chelsea a une énorme dette

Le nouveau projet de Chelsea est plus que bancal et les débuts de l’ère Todd Boehly n’est pas loin de frôler la catastrophe. Largués en championnat, les Blues vont devoir remporter la Ligue des Champions pour espérer disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. Un sacré camouflet après le mercato le plus cher réalisé par un club de Premier League, avec plus de 600M d’euros de dépenses. A ça, il faut rajouter les pertes enregistrées lors des trois dernières années, ce qui nous amène à ce chiffre colossal de plus d’un milliard de livres, soit environ 1,13 milliard d’euros ! C’est la dette monumentale que révèle ce lundi The Athletic qui explique que Chelsea est le premier club à avoir atteint cette barre, avant impôts, depuis la création de la Premier League. En résumé, Chelsea est dans de sales draps et une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait mener à des sanctions. Chelsea est sous la menace du fair-play financier, mais pas que ! Comme expliqué récemment par The Times, les Londoniens sont dans le viseur de la Premier League, car ils n’ont pas respecté le règlement financier. Ils sont dans l’obligation de vendre des joueurs sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions.

Folarin Balogun éveille la curiosité

Au milieu des Kylian Mbappé, Jonathan David, Alexandre Lacazette ou encore Wissam ben Yedder, la sensation Folarin Balogun se mêle à la bataille pour devenir le meilleur buteur du championnat français. Prêté au Stade de Reims sans option d’achat, l’attaquant de 21 ans devrait faire son retour cet été à Arsenal. Selon The Athletic, le principal intéressé ne fera son retour chez les Gunners qu’en tant qu’attaquant numéro 1. Le club londonien est face à un dilemme d’autant que la concurrence est rude à ce poste. Mais avec son nouveau statut acquis chez le club rémois, Balogun pourrait être vendu au plus offrant. Et selon nos infos, ils sont plusieurs à se bousculer au portillon. L’AC Milan est dans le coup, mais le club le plus intéressé est le LOSC. Paulo Fonseca apprécie grandement son profil. Le club nordiste réfléchirait à en faire le successeur de Jonathan David, pressenti sur le départ. Avec la vente de l’attaquant canadien, le LOSC serait prêt à réinvestir une grosse somme pour chiper Balogun.