Raphaël Varane lâche ses vérités sur son Ballon d’Or oublié

Que pouvait-il faire de plus pour remporter le Ballon d’Or en 2018 ? Rien, estime Raphaël Varane. Invité du nouvel épisode de l’émission The Bridge, le talk-show co-animé par Sébastien Abdelhamid et Aurélien Tchouameni, l’ancien défenseur du Real Madrid est revenu sur ce qui était certainement la meilleure période de sa carrière. Malgré un rôle fondamental dans la conquête de la troisième Ligue des Champions de suite des Merengues et du titre de champion du monde des Bleus, Varane avait dû se contenter d’une frustrante 7e place au Ballon d’Or 2018.

La suite après cette publicité

VIDEO YT EMBED THE BRIDGE https://www.youtube.com/watch?v=iiMPHMZzr-g

«Si j’avais le ressenti de pouvoir le prendre (le Ballon d’Or) ? C’était une année où, individuellement et collectivement, tout m’avait réussi. Le parcours en Ligue des Champions est fou, on bat tous les champions des autres championnats (le PSG en 1/8es, la Juventus en 1/4, le Bayern Munich en 1/2, Liverpool en finale), on réussit à gagner la Ligue des Champions trois fois de suite alors que tout le monde voulait nous abattre… Derrière, il y a la Coupe du Monde… De toute façon, je ne pouvais pas faire plus, juge sans détour le désormais retraité. Après, est-ce qu’individuellement, j’ai marqué en finale de Coupe du Monde ? Est-ce que j’ai choqué avec certaines actions ? Ce n’est pas mon poste, ce n’est pas ce que j’ai apporté, mais dans mon registre et ce que je sais faire, j’étais au top. Je ne pouvais pas faire plus.» Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Mohamed Salah avaient tous terminé devant lui malgré une saison XXL. L’épisode complet de The Bridge est à retrouver ce mardi à 2