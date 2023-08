Chelsea va prolonger sa pépite Levi Colwill

Après un prêt réussi à Brighton, lors duquel il est devenu un joueur clé sous la houlette de Roberto De Zerbi, Levi Colwill a rejoint tardivement ses coéquipiers de Chelsea actuellement en tournée de pré-saison en raison de sa campagne victorieuse avec l’Angleterre plus tôt cet été lors de l’Euro des moins de 21 ans. Le défenseur anglais a d’ailleurs activement participé à la première édition de la Premier League Summer Series, y compris lors de la victoire 4-3 contre son ancienne équipe. Un tournoi remporté par les Blues à l’issue d’un dernier succès acquis face à Fulham.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la pépite anglaise de seulement 20 ans va bientôt prolonger son aventure avec le club londonien comme le rapporte The Athletic. En effet, Levi Colwill, encore sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2025, a accepté de signer un nouveau bail longue durée, de six ans plus précisément, avec les Blues selon le média britannique. L’officialisation devrait en tout cas intervenir dans les prochains jours. Affaire à suivre…

