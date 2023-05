JT Foot Mercato : Manchester City va se faire dépouiller

Vague de départs à City !

La suite après cette publicité

Manchester City réalise une saison exceptionnelle mais va devoir gérer un mercato estival qui s’annonce dantesque. En effet, plusieurs joueurs dont des cadres sont sur le départ comme d’İlkay Gündoğan. L’Allemand est en fin de contrat en juin prochain, alors forcément il attise les convoitises. Depuis de longs mois, le milieu de terrain est dans l’œil du FC Barcelone. Selon le journal Sport, un accord oral aurait été trouvé ces derniers jours, d’un contrat pour les trois prochaines saisons. Mais rien ne sera officiel tant qu’il n’aura pas terminé la saison avec Manchester City. Évidemment, l’autre dossier chaud chez les Skyblues, c’est l’avenir de Bernardo Silva. Ce dernier rêve d’un nouveau challenge. Il est la priorité du PSG cet été et il est ouvert à un transfert à Paris. Reste à convaincre City qui attend un chèque de 80 M€ pour lâcher son joueur. Dans le sens des départs, Aymeric Laporte est également concerné. Relégué dans la hiérarchie des défenseurs centraux par Pep Guardiola, l’international espagnol vit une saison compliquée et cela lui donnerait des envies de revenir au pays.

Selon nos informations, le défenseur central fait tout pour rejoindre le FC Barcelone cet été. Si Laporte est prêt à réduire son salaire pour venir, les Blaugranas devront vendre afin d’espérer voir débarquer le gaucher. D’autant plus que le Barça n’est pas seul sur ce dossier. Selon Relevo, l’AC Milan, la Juventus et Newcastle s’intéressent à lui. Enfin, quid de l’avenir de Kalvin Phillips qui n’a pas du tout donné satisfaction après son transfert retentissant l’été dernier. Liverpool serait prêt à relancer le milieu, jusqu’à mettre 40 M€ sur la table des négociations. Enfin, dernier dossier chaud à gérer pour City, le retour de prêt de João Cancelo. Prêté au Bayern Munich en cette deuxième partie de saison, les Bavarois ont tranché et ils ne veulent pas lever l’option d’achat de 70 M€, selon Sky Germany. Le Portugais n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel pour la saison prochaine, alors que dans le même temps, le Barça s’intéresse à son profil.

À lire

Premier League : les joueurs nommés par les supporters pour le titre de meilleur joueur

La décision forte de Mané !

C’est une décision forte de la part de Sadio Mané. Sky Germany assure qu’il veut quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato estival, un an seulement après son arrivée. Le média allemand confirme que Thomas Tuchel ne compte pas sur lui. «Il n’a pas d’avenir au Bayern. Les patrons du club attendent également son départ car ils ne peuvent pas imaginer que Mané passe un an sur le banc du Bayern», précise d’ailleurs Sky Germany. Mané va forcer son départ du Bayern cet été. Un retour en Premier League est espéré car son salaire de 20 M€ par an n’est pas accessible à tout le monde. Le feuilleton ne fait que commencer.

La suite après cette publicité

L’officiel du jour !

Marcelo Bielsa a officiellement été nommé sélectionneur de l’Uruguay ce lundi, avec en ligne de mire la Copa América 2024 et une qualification pour la Coupe du Monde 2026. «Bienvenue Bielsa», a posté la fédération uruguayenne de football, sans préciser la durée du contrat de son nouveau technicien. Il s’agit de sa troisième expérience en tant que sélectionneur après ses passages en Argentine entre 1998 et 2004 et au Chili entre 2007 et 2011. Premier rendez-vous officiel en juin prochain pour El Loco.