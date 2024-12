Man City : Pep Guardiola ne se laisse pas le choix de retourner la situation

Comme souvent depuis deux mois, c’est avec la mine des mauvais jours que s’est présenté Pep Guardiola ce samedi. L’entraîneur de Manchester City était en conférence de presse, à la veille de la rencontre de Premier League face à Leicester, et il n’a pas pu éluder les questions sur la crise inédite traversée par son équipe, qui n’a gagné qu’un seul de ses 13 derniers matches. Une anomalie, pour un club calibré à jouer le titre chaque saison et qui reste quadruple champion d’Angleterre. Mais il en faudra plus pour décourager Guardiola.

« Notre plus grand défi, c’est de revenir, comme nous l’avons déjà fait. Mais ce qui se passe nous fait réaliser à quel point nos saisons passées ont été excellentes, c’est la vérité, a insisté Guardiola. Je n’ai pas appris à me plaindre, à montrer du doigt les gens. C’est la vie, c’est le football, alors on va réessayer. C’est pour ça que nous avons toujours gagné, parce que dans nos têtes, ce n’était jamais suffisant. On va essayer encore et encore et encore. Je ne veux pas décevoir mon peuple, que ce soit au club, chez les fans… Je vais continuer. Je n’abandonnerai pas. Je veux être ici, je veux le faire, et vu la situation dans laquelle on est, je dois le faire. »