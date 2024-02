Le Betis touchera un bonus quand Luiz Henrique ira à l’OL

Officiellement vendu par le Betis à Botafogo en échange de 20 M€, bonus compris, Luiz Henrique (23 ans) est arrivé à Rio de Janeiro. L’ancien joueur des Verdiblancos a accepté de rentrer au pays, mais il a aussi demandé d’inclure une clause lui permettant de rejoindre à court ou moyen terme l’OL.

D’ailleurs, Globoesporte nous a donné plus de détails sur la négociation du transfert du milieu offensif. On apprend ainsi que les 4 M€ de bonus promis au Betis se décomposent comme suit : 2 M€ à payer si Luiz Henrique joue 60% des matches de Botafogo et les deux autres millions d’euros seront payés quand il signera à l’OL.