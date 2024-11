Strasbourg - Monaco: les compositions officielles

L’AS Monaco se déplace sur la pelouse de Strasbourg à la Meinau ce samedi à 17h, dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Le Racing s’articule en 3-4-3 avec Petrović aux cages. En défense, on retrouve Doué, Sow et Sylla. Doukouré, Diarra, Andrey et Moreira Jr sont au milieu de terrain. En attaque, on retrouve Bakwa, Nanasi et Mara.

La suite après cette publicité

Les Monégasques s’organisent en 4-2-3-1 avec Majecki aux cages. En défense, on retrouve Caio Henrique, Vanderson, Singo et Kehrer. Magassa et Camara sont au milieu de terrain. Et enfin, Minamino, Ben Seghir et Akliouche vont épauler en attaque Embolo, placé en pointe.

Les compositions :

Strasbourg : Petrović - Doué, Sow, Sylla - Doukouré, Diarra, Andrey, Moreira Jr - Bakwa, Nanasi, Mara

La suite après cette publicité

Monaco : Majecki - Caio Henrique, Vanderson, Singo, Kehrer - Magassa, Camara - Minamino, Ben Seghir, Akliouche - Embolo