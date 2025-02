Serie A : l’AC Milan s’incline face au Torino

Cette saison, l’AC Milan est une équipe décevante. Disposant d’un effectif plus qu’intéressant, les Rossoneri ne sont pas inspirés en championnat et alternent entre le bon et le moins bon. Même si les résultats sont plus consistants avec Sergio Conceicao sur le banc milanais, les coéquipiers de Rafael Leao ont encore cette fâcheuse tendance à retomber dans leurs travers à l’instar de l’élimination face à Feyenoord en Ligue des Champions cette semaine. Pour se remettre les idées à l’endroit, les Milanais se devaient de l’emporter ce samedi sur la pelouse du Torino. Mais les affaires milanaises se sont corsées d’entrée avec un but gag encaissé dès la 5e minute.

La suite après cette publicité

Sur une passe trop longue dans la profondeur du Torino, Mike Maignan a dégagé sur son défenseur Malick Thiaw qui n’a rien pu faire d’autre que d’envoyer le ballon dans ses propres filets (1-0, 5e). Désireux de revenir dans la partie, le club lombard est allé chercher un penalty qu’a finalement raté Christian Pulisic (34e). Face à des Piémontais dangereux, Milan a haussé le ton au retour des vestiaires et c’est finalement Tijjani Reijnders qui a signé un but de l’égalisation mérité à un quart d’heure de la fin (1-1, 74e). Finalement, symbole de cette équipe encore brinquebalante, un manque de concentration de l’AC Milan a permis au Torino de reprendre les devants dans la foulée grâce à Gvidas Gineitis (2-1, 77e). Avec cette sixième défaite en championnat cette saison, les ouailles de Conceicao loupent le coche et restent septièmes au classement. De son côté, le Torino grimpe à la 11e place.