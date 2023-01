João Gomes snobe l’OL et rejoint Wolverhampton

L’effet John Textor n’aura pas eu de répercussion positive sur le dossier João Gomes. Le milieu de terrain de 21 ans s’est engagé en faveur de Wolverhampton ce lundi jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option. Également courtisé par l’OL, qui s’était immiscé dans ce dossier au cours du mois de janvier, le Brésilien avait, depuis le début, affiché sa préférence pour les pensionnaires de Molineux. Il va donc pouvoir découvrir la Premier League avec l’actuel 17e du championnat.

« Les Wolves ont obtenu la signature du milieu de terrain brésilien très apprécié João Gomes de Flamengo, sous réserve d’un permis de travail et d’une autorisation internationale. Après un processus de recrutement patient et déterminé, les Wolves ont réalisé la sixième acquisition de Julen Lopetegui, du mercato de janvier. Gomes a atterri en Angleterre dimanche, avant de terminer ses présentations et ses tests médicaux, et a mis la plume sur papier sur un contrat de cinq ans et demi, avec l’option de 12 mois supplémentaires », indique le communiqué de Wolverhampton.

