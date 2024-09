Thiago Silva dévoile le meilleur moment de sa carrière au PSG

Thiago Silva a du mal à choisir quel est son moment préféré sous le maillot du PSG. À l’occasion des 40 ans du Brésilien, le Paris Saint-Germain a diffusé un entretien d’une dizaine de minutes avec O Monstro sur ses réseaux sociaux. Interrogé au sujet de son meilleur moment avec le club de la capitale, l’ancien capitaine parisien a avoué hésiter entre plusieurs choses. Parmi les options, son but à Chelsea et son premier match au Parc des Princes.

« C’est compliqué, il y a eu beaucoup de moments importants. Mon premier match au Parc était évidemment spécial. Un match de Champions League contre le Dynamo Kiev. Premier match et aussi premier but… C’était unique ! Il y a eu aussi le premier titre de champion après presque 20 ans d’attente, avec des joueurs qui étaient là avant, Papus (Zoumana Camara), Sakho, Jallet, Bodmer, Hoarau… Des joueurs très importants dans l’histoire du club. Ce sont aussi eux qui ont préparé le club avant qu’on arrive. Et puis dans les grands moments, il y a évidemment mon but en prolongation contre Chelsea à Stamford Bridge en 2015 qui nous permet de nous qualifier pour les quarts de finale de la Champions League », a déclaré l’ex-international brésilien (113 sélections, 7 buts). De quoi rappeler de très bons souvenirs aux supporters parisiens.