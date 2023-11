Liga : Bilbao renverse le Celta de Vigo au terme d’un match complètement fou

Les supporters présents à Anoeta ce vendredi en ont probablement eu pour leur argent. Confronté au Celta de Vigo ce vendredi à l’occasion de la 13e journée de Liga, Bilbao a su renverser la situation dans les tous derniers instants d’une rencontre irrespirable et ponctuée de rebondissements (4-3). Pourtant, tout n’avait pas commencé dans les meilleures conditions pour les Basques. Cueillis à froid par Iago Aspas, auteur de son premier but cette saison en Liga (25e, 0-1), ils égalisaient tout de même une dizaine de minutes plus tard par Sancet (37e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Bilbao 24 13 8 7 3 3 25 17 18 Celta Vigo 7 13 -10 1 4 8 14 24

Si l’on imaginait Vigo regagner les vestiaires avec un avantage d’un but après la réalisation de l’ex-Lillois Jonathan Bamba (41e, 1-2), Bilbao aura su faire preuve de résilience pour égaliser dans la foulée grâce à Guruzeta (45+4e, 2-2). C’est d’ailleurs lui qui permettait à son équipe de passer devant au score en début de seconde période (52e, 3-2), avant que Larsen n’égalise (66e, 3-3), seulement quelques secondes après s’être vu refuser un but pour hors-jeu. En fin de rencontre, Vigo payait un lourd tribut de manqué d’Aspas sur penalty (72e) puisque Berenguer douchait les ardeurs galiciennes pour sceller la victoire de son équipe sur penalty (90+7e, 4-3). Une victoire au caractère qui permet à Bilbao de s’assurer la 5e place au terme de cette journée. Vigo, de son côte, s’enlise un peu plus à sa 18e place.