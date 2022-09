Italie-Angleterre : les compositions officielles

Un peu plus de 3 mois après s'être faite étrillée par l'Allemagne, l'Italie retrouve la Nations League. La Squadra Azzurra croise le fer contre l'Angleterre pour un match de la plus grande importance (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45) surtout pour les Three Lions : ils doivent impérativement gagner s'ils ne veulent pas être relégués dans le groupe C.

Roberto Mancini a dû composé avec de nombreux absents avec notamment Domenico Berardi, Manuel Locatelli, Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini et dernièrement Matteo Politano après son match contre l'AC Milan. Cela a donc forcé le sélectionneur à passer en 3-5-2 à la place de son habituel 4-3-3. On retrouve notamment l'ancienne paire de Sassuolo Raspadori-Scamacca en attaque. Quant à Gareth Southgate, il a dégainé un 4-2-3-1 avec Maguire présent en défense centrale, ce que l'ancien milieu de terrain avait annoncé en début de journée. Le meilleur international anglais de la saison 2022 Bukayo Saka est également présent, tout comme Harry Kane.

Les compositions officielles :

Italie : Donnarumma - Toloi, Bonucci, Acerbi - Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco - Raspadori, Scamacca

Angleterre : Pope - Walker, Maguire, Dier, James - Rice, Bellingham - Saka, Sterling, Foden - Kane