Newcastle prévient les courtisans de Bruno Guimarães

Newcastle a eu le nez creux en recrutant Bruno Guimarães il y a un an. Le Brésilien est devenu la valeur sûre de l’effectif en quelques matchs seulement. 6e avec les Magpies, il aura tout de même du mal à accrocher le bon wagon en Premier League et obtenir une place en Ligue des Champions la saison prochaine. C’est le grand objectif de l’ancien Lyonnais, lui qui a déjà goûté à la compétition reine avec l’OL. Si les Toons veulent absolument le prolonger d’un an, soit jusqu’en 2027, il faudra trouver des arguments pour ne pas le céder cet été.

The Telegraph rapporte ce jeudi que le joueur de 25 ans n’est pas à vendre. Newcastle veut absolument le conserver et est prêt à de gros efforts financiers pour le convaincre de rester. Mais sans C1, Guimarães risque de demander à aller voir ailleurs. D’après le média anglais, Chelsea et Manchester City sont les plus assidus sur ce dossier, alors que le PSG le surveille d’un peu plus loin. Pour le recruter il faudra y mettre le prix car 100 M£, soit 112 M€ seront exigés. De quoi calmer quelques ardeurs.

