Le Barça enrage contre Clément Lenglet

Lors des deux prochains mercato, le FC Barcelone veut vendre. Les pensionnaires du Camp Nou tablent sur 85 millions d’euros de vente grâce au dégraissage. Mais ils n’auront peut-être pas la somme désirée concernant Clément Lenglet.

En effet, le Français de 28 ans joue très peu à Aston Villa, où il est en prêt. Unai Emery ne l’avait utilisé qu’en Ligue Europa. Malgré ça, l’Espagnol a indiqué vouloir continuer à travailler avec le défenseur, courtisé par le Bayern Munich, l’OL et l’AC Milan. Mais Lenglet n’a pas su vraiment saisir sa chance, lui qui a été titularisé lors des 3 derniers matches de son équipe. Ses prestations ont été jugées moyennes. Et cela ne plaît pas au Barça. Selon Sport, les Culés sont énervés, eux qui comptent sur le joueur pour enchaîner les bons matches et garder une belle cote sur le marché.