Marie-Antoinette Katoto devient la meilleure buteuse de l'histoire du PSG

À seulement 23 ans, Marie-Antoinette Katoto vient de rentrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Auteur d'un doublé lors de la victoire du PSG à Guingamp (6-2) ce samedi, l'internationale française est ainsi devenue la meilleure buteuse de l'histoire du club parisien avec 132 réalisations en 148 matches.

La suite après cette publicité

Une performance majuscule pour celle qui connaît un début de saison étincelant. Forte d'un bilan de 17 buts en 18 rencontres avec le PSG, et de 9 réalisations en 6 sorties avec l'équipe de France, l'attaquante parisienne dépasse donc Marie-Laure Delie, autre légende passée par le PSG (2014-2018). Non sélectionnée pour la Coupe du monde féminine en 2019, Katoto sera, à coup sûr, l'atout numéro 1 des Bleues lors du prochain Euro en Angleterre (6-31 juillet) où la bande de Corinne Diacre aura rendez-vous avec l'Italie, la Belgique et l'Islande.