La MLS bloque toujours l’arrivée de Neymar à l’Inter Miami

L’avenir de Neymar déchaine toujours autant les passions. Après avoir quitté le PSG pour 90 millions à l’été 2023, la star brésilienne avait décidé d’accepter l’offre XXL d’Al-Hilal en Arabie saoudite. Mais depuis sa signature en Saudi Pro League, sa carrière a tourné au fiasco avec de nombreuses blessures et plus d’un an et demi sans jouer ou presque. Blessé avec sa sélection en octobre 2023, il a passé son année 2024 éloigné des terrains avec seulement 2 rencontres disputées (42 minutes au total) avant de rechuter en cette fin d’année 2024.

Pour autant, cela ne l’a pas empêché d’être payé très cher par Al-Hilal malgré son apport sportif inexistant. Neymar a touché 101 millions d’euros sur l’année 2024, ce qui le place en 3e position dans le classement des 10 footballeurs les mieux payés au monde sur l’année. Et si l’on rapporte ce salaire à son nombre de minutes jouées, il a ainsi touché environ 2,4 millions d’euros par minute jouée. Un gouffre financier pour Al-Hilal qui souhaite désormais mettre fin à ce fiasco. En fin de contrat cet été, le Brésilien ne prolongera probablement pas et va donc quitter l’Arabie saoudite sans jamais avoir brillé. Reste à savoir où il rebondira. Les portes de sortie, qui s’offrent à lui, ne sont pas nombreuses.

La MLS bloque une possible arrivée

Alors qu’il a clairement annoncé son intention de jouer le Mondial 2026, l’ancien du PSG est cité dans deux clubs en particulier : Santos et l’Inter Miami. Le club brésilien, son club formateur, pourrait être un retour aux sources intéressant pour lui. Mais la piste la plus crédible est bien celle menant à l’Inter Miami, club de MLS où il retrouverait ses amis Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets et même Javier Mascherano, entraîneur là-bas. Mais c’est financièrement que cela risque de coincer alors que la MLS impose un règlement assez strict. Par le passé, le club de David Beckham avait poussé quelques coups de gueule pour modifier cette règle avec notamment l’ancien coach Tata Martino.

«Ce que je ne peux pas imaginer, c’est que si la Ligue ne rend pas la question des salaires plus flexible, comment l’arrivée de Neymar sera mise en œuvre ? Parce que l’écrire ou le dire dans les médias, c’est bien mais rien ne se passe, cela n’a pas de conséquences. La réalité est que si la MLS a ce problème, c’est que les règles sont strictes et ne peuvent pas être enfreintes, à moins que la MLS ne décide de les changer », critiquait-il. Cette fois, c’est au tour de Javier Mascherano de se confier sur Neymar. Le coach argentin a confié que la MLS empêchait bien le club de rêver plus grand en ramenant le Brésilien. «Je ne peux pas parler de Ney car nous n’avons rien. Evidemment, c’est un grand joueur et tous les entraîneurs du monde aimeraient l’avoir, mais pour le moment nous connaissons les règles de la MLS en matière de plafond salarial et à ce moment-là, pour nous, il est malheureusement impossible de l’avoir», a-t-il expliqué. ESPN annonce d’ailleurs que l’Inter Miami pousse en coulisse pour que la MLS change enfin ses règles de plafond salarial pour attirer des stars et développer le football américain. Mais cela semble bien compliqué pour le moment.