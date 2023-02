Le Real Madrid a ciblé Khvicha Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

Les jours s’égrènent mais la tendance est toujours la même à Madrid : faire de Jude Bellingham la tête d’affiche de son mercato l’été prochain. Mais le club madrilène, qui reste prudent compte-tenu de la concurrence accrue sur le dossier (Liverpool et Manchester City, entre autres), a déjà prévu un plan B aux antipodes du plan initial. Selon la radio espagnole [la Cadena Ser](https://cadenaser.com/nacional/2023/02/14/el-real-madrid-ya-tiene-crack-si-falla-la-opcion-bellingham-siguen-de-cerca-a-kvaratskhelia-cadena-ser/), il s’appellerait… Khvicha Kvaratskhelia.

Si le Géorgien n’évolue absolument pas au même poste que le joueur du Borussia Dortmund - il est ailier gauche -, il serait tout de même considéré comme une alternative et un renfort de poids en cas d’échec dans le dossier Jude Bellingham. En effet, la radio espagnole indique que le club madrilène privilégiera la signature d’un joueur offensif pour se renforcer, si l’international anglais optait pour une autre destination que Madrid. Auteur de 10 buts et 14 passes décisives cette saison avec Naples, le joueur de 22 ans n’a d’ailleurs jamais dissimulé son madridismo, lui qui se revendique fan de Guti et de Cristiano Ronaldo. Une chose est sûre, le Real Madrid devra mettre la main au portefeuille s’il veut se l’offrir, Aurelio De Laurentiis ayant récemment fermé la porte aux départs de ses meilleurs éléments. Kvaratskhelia est certainement d’eux.

