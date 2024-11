PSG : les mots forts de Warren Zaïre-Emery

Grand espoir du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery (18 ans) est chouchouté par le club de la capitale. Un club qu’il porte dans son cœur comme il l’a confié lors d’un entretien accordé à So Foot 100% Ados. «Je suis arrivé au PSG, j’avais huit ans. Ça fait… 10 ans ! J’ai toujours aimé le club, avec mes parents, ma famille. Je venais au Parc des Princes quand j’étais petit, on regardait les matches, j’ai été ramasseur de balle. Donc, vraiment, c’est mon club.»

Puis, il a confié : « j’ai eu la chance de m’entraîner avec des grandes stars. Je pense à Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Marco Verratti. Tu regardes, et tu prends exemple. Ce sont des joueurs qui ont un talent fait dans le football que tu peux juste regarder et écouter les conseils qu’ils te donnent. Bon, avec la langue, c’était compliqué, car j’étais jeune, je ne comprenais pas bien l’espagnol et l’anglais. Maintenant, ça va. Je ne comprends pas tout, mais ça va (rire). Mais ils passaient par des plus âgés qui traduisaient, et j’ai toujours écouté ce qu’on m’a dit. Ça me sert encore aujourd’hui.» Enfin, l’international tricolore a évoqué son meilleur moment à Paris. «Mon premier but au Paris Saint-Germain, et mon premier match titulaire en Ligue des champions, en huitième de finale contre le Bayern Munich. Ce sont les moments où j’ai ressenti le plus de choses.» Une belle déclaration d’amour au PSG.

