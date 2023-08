LdC : Galatasaray et Braga se qualifient dans la souffrance, les Young Boys déroulent

Après les matches allers qui se sont tenus la semaine dernière, les barrages de la Ligue des Champions 2023/2024 livraient leur verdict pour trois rencontres ce mardi. Dos à dos à l’aller suite à un match nul 0-0, les Suisses des Young Boys de Berne et les Israéliens du Maccabi Haïfa croisaient le fer. Une rencontre qui a vite tourné à l’avantage des Helvètes avec une réalisation de Cédric Itten (23e) et le but contre son camp d’Abdoulaye Seck (28e) avant la demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, Filip Ugrinic a enfoncé le Maccabi Haifa avec un nouveau pion (46e). Une victoire 3-0 synonyme de qualification pour la phase de poule de la part des Young Boys de Berne.

Tombeurs de l’Olympique de Marseille au tour précédent, les Grecs du Panathinaïkos devaient renverser Braga qui avait gagné 2-1 à l’aller. Devant son public, le club d’Athènes a poussé et a mis sous pression une équipe de Braga qui a eu du mal à développer son jeu. Oui mais voila, Bruma a surgi en fin de match pour délivrer les Portugais (83e). Une victoire 1-0 qui permet à Braga de retrouver les phases de poules de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2012/2013. Il y aura d’ailleurs trois clubs portugais à ce stade de la compétition. Enfin, le dernier ticket a été arraché par Galatasaray. Les Turcs s’étaient imposé 3-2 à l’aller et semblaient avoir fait le plus dur en menant vite grâce à un penalty de Mauro Icardi (7e). Cependant, Molde n’a pas abandonné. Les Norvégiens ont égalisé peu après l’heure de jeu via Eirik Hestad (66e) avant que Veton Berisha se voit refuser un but pour hors-jeu (81e). Sans conséquence pour Galatasaray qui malgré des frayeurs se qualifie en Ligue des Champions avec une victoire 2-1 suite à un but d’Angelino dans les dernières secondes sur un joli coup-franc (90e +3).

Les matches de la soirée :