OM : Christophe Dugarry allume Jonathan Clauss

Depuis le mercato d’hiver, le malaise Jonathan Clauss enfle à l’Olympique de Marseille. Pour ne rien arranger, Medhi Benatia a taclé à plusieurs reprises le joueur hier avant le match face à Brest. Le comportement de l’international tricolore a été pointé du doigt. Ce lundi sur RMC Sport, Christophe Dugarry a évoqué son cas.

«C’est le meilleur joueur de la saison dernière. Mais là, Jonathan Clauss a eu des attitudes que le club n’accepte pas, que Gattuso n’accepte pas, comme le fait d’être trop souvent blessé alors qu’il n’a pas grand-chose, de ne pas montrer une attitude de guerrier, de critiquer les compositions d’équipe de l’entraîneur, de faire des petites phrases par-ci ou par-là… des attitudes. Il a été rappelé, il a été rattrapé par le coach ou par le directeur sportif et les dirigeants en disant que maintenant ça suffit et qu’il faut se remettre dans le droit chemin. Il ne se remet toujours pas dans le droit chemin, toujours pas. Ses performances ne sont toujours pas bonnes et son attitude n’est pas bonne. Oui, il joue car Gattuso n’avait pas le choix, Gattuso n’avait pas le choix. Qui allait-il mettre, il n’a que des pieds carrés ? Donc, il le met. Je peux garantir que si Gattuso avait un joueur qu’il voulait sortir depuis le départ, c’était Clauss (…) Ils n’en pouvaient plus de son attitude, de son comportement. Ils ont le droit, à un moment, de dire que l’attitude de Clauss est dérangeante. Ils s’y sont pris un peu tard pour essayer de le faire partir. Mais je peux comprendre qu’à un moment ou à un autre… Parce que quand un joueur a une attitude comme celle-là, comment est-ce que cela se passe dans le vestiaire ? Les joueurs savent comment ça se passe et qu’à un moment ou l’autre le joueur a des attitudes qui ne conviennent pas et qu’il faut trancher dans le vif. Il faut être capable de prendre des décisions. J’espère qu’il va réagir. J’espère qu’il va enfin réagir ! Et enfin changer son attitude». Dugarry a avoué qu’il a aussi compris la sortie de Benatia.