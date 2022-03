FC Porto-OL, Aly Cissokho : «quand j’ai vu le tirage, ça m’a fait un peu bizarre, ça va être deux très beaux matches !»

Foot Mercato : Aly, vous évoluez en Thaïlande, au Lamphun Warrior. Comment se passe cette expérience exotique ?

La suite après cette publicité

Aly Cissokho : oui, je suis toujours en Thaïlande, ça se passe bien, c’est une expérience que je voulais vivre en Asie, ça m’a toujours attiré. Je suis dans un bon projet, je travaille avec des gens agréables donc tout se passe bien.

FM : comment vous êtes-vous retrouvé là-bas ?

AC : j’avais un agent avec qui j’étais en contact depuis plusieurs mois, une personne qui travaille en Asie. Je lui ai dit que cela m’attirait de vivre une expérience ici. Il a trouvé un bon projet et, ensuite, ça s’est fait rapidement avec le club.

FM : quel type de football avez-vous trouvé là-bas ?

AC : le foot évolue vraiment ici, ils le développent, c’est sympa. Je m’épanouis en tant que footballeur et que personne.

La Thaïlande, l'Asie et son avenir

FM : jouez-vous toujours latéral gauche ?

AC : je joue parfois latéral gauche, parfois dans l’axe. Les années ont passé, c’est un peu plus compliqué de faire les allers-retours sur le côté ! Je dois apprendre à jouer dans l’axe. C’est un autre poste, ce n’est pas un poste évident. Il y a un peu moins de courses, mais niveau tactique et placement, ça demande beaucoup plus d’exigence et de concentration.

FM : parlez-nous de votre club et de ses ambitions

AC : c’est un club de Ligue 2 ambitieux, avec un président qui a mis les moyens, qui veut faire grandir le club qu’il aime, il est très attaché à la ville. C’est un bon projet qui s’est présenté à moi, ça ne me gênait pas d’aller à l’étage en dessous. C’est un bon projet, une bonne expérience pour moi. On doit tout donner pour réaliser le rêve des gens de la ville et du président. On est deuxième actuellement, il reste neuf matches. Si les résultats suivent, il n’y aura pas de soucis pour la montée.

FM : pour combien de temps avez-vous signé ?

AC : j’ai signé un an. Ensuite, j’aimerais bien rester en Asie. Rester ici, ce serait un grand plaisir.

FM : combien de temps encore vous voyez-vous poursuivre votre belle carrière ?

AC : tant que les jambes, tant que le physique et la motivation sont là, s’il y a des projets intéressants, je vais continuer. C’est un sport qui m’a tout donné depuis mon entrée au centre de formation jusqu’à maintenant. Si je suis toujours motivé et passionné, je me vois encore continuer un bon bout de temps.

Porto-OL, un rendez-vous particulier

FM : les 8es de finale d'Europa League mettront aux prises le FC Porto et l'Olympique Lyonnais, deux de vos anciens clubs. Quelle a été votre réaction ?

AC : quand j’ai vu le tirage, ça m’a fait un peu bizarre ! Ça va être deux très beaux matches entre deux de mes anciens clubs, que j’aime beaucoup, que je regarde souvent à la télé. Ça va être beau à voir. Je suis toujours les deux clubs, leurs actualités, les matches, les prestations et les résultats.

FM : le FC Porto, c'est le club où vous explosez en 2009. Quel souvenir en gardez-vous ?

AC : j'en garde un très beau souvenir. En tant que footballeur, ce sont premiers pas dans un grand d’Europe, mes premiers gros derbies, mes premières fois devant 30-40-50 000 personnes, mes premiers matches de Ligue des Champions, mes premiers titres aussi. C’est le club qui m’a donné la chance pour pouvoir jouer au plus haut niveau. Je serai toujours très reconnaissant envers ce club.

FM : vous partez ensuite pour l'Olympique Lyonnais. Comment trouvez-vous les Gones version 2022 ?

AC : ils ont des résultats un peu mitigés en championnat, mais en Coupe d’Europe, ils font un très beau parcours. Être 10e pour un club ambitieux comme l’OL, avec son président ambitieux et son entraîneur avec une bonne carte de visite, je pense qu’ils ne s’y attendaient pas. Mais c'est le football, il y a des matches difficiles tous les samedis. La pression est sur les joueurs car le public a beaucoup d’attente. Il reste encore des matches et peuvent accrocher une place pour l’Europe la saison prochaine. C’est sûr que je préfère voir Lyon lutter pour les places européennes et avoir plus de régularité en jouant le haut du tableau, mais parfois, c’est plus difficile. Il y a de l’adaptation, un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie, c'est un peu dommage que les résultats ne suivent pas. C’est le football, parfois, ça ne tourne pas dans le bon sens, mais il reste encore beaucoup de matches pour sauver la saison.

FM : peut-on vous demander votre pronostic pour cette double confrontation ?

AC : je ne préfère pas choisir ! Ce sont deux clubs par lesquels je suis passé, deux gros clubs. On va dire que le meilleur gagne et qu’on voit de bons matches de football !