Le FC Nantes s’offre Jaouen Hadjam

Latéral gauche formé au Paris FC, Jaouen Hadjam prend du gallon. Le joueur de 19 ans qui compte 13 apparitions avec la formation francilienne cette saison et a été demi-finaliste du dernier Euro U19 avec la France vient de rejoindre une écurie de Ligue 1 comme nous vous l’avons annoncé.

La suite après cette publicité

Le FC Nantes a annoncé son recrutement pour quatre saisons et demie : «le FC Nantes et le Paris FC (Ligue 2 BKT) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Jaouen Hadjam (19 ans). Le nouveau défenseur des Jaune et Vert s’est engagé avec le Club des bords de l’Erdre jusqu’en 2027.»

À lire

Jaouen Hadjam a signé au FC Nantes