CAN

CAN 2025 : l’Algérie va affronter du lourd en 8es de finale !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum

La dernière journée du groupe D de cette CAN 2025 a permis à l’Algérie d’être fixée sur son sort. Les Fennecs, assurés de terminer premier de leur poule, devaient affronter le deuxième de la poule du Sénégal et de la RDC. Et les deux équipes se sont battues jusqu’au bout pour éviter de jouer ce choc face à l’Algérie.

Pendant 90 minutes, les choses ont beaucoup changé. Le Sénégal a durant un moment perdu sa première place au profit de la RDC qui dominait le Botswana. Mais finalement les Lions de la Teranga ont réussi à marquer trois buts (3-0). Heureusement car avec ce succès, la RDC qui a balayé le Botswana termine 2e avec deux buts en moins. L’Algérie affrontera donc la RDC !

