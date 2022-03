Bataille à coup de milliards pour racheter Chelsea, West Ham craint le pire pour Kurt Zouma

La suite après cette publicité

Ça s'accélère pour la reprise de Chelsea

En Angleterre, la vente de Chelsea bat son plein. Comme l'annonce le Daily Mail, Roman Abramovich a déjà reçu une offre de 2,5 milliards de livres, soit 3 milliards d'euros. Une offre en provenance de Nick Candy, un richissime prometteur immobilier, assurant que sa proposition de rachat serait sur la table d'ici la fin de semaine. Sauf que la concurrence s'annonce rude pour reprendre le club champion d'Europe en titre. The Guardian rapporte de son côté que le consortium conduit par Boehly et Wyss va également soumettre une offre. Le Daily Telegraph rapporte également que les deux hommes d'affaires passent à l'action et proposent un prix faramineux pour racheter les Blues.

Les problèmes continuent pour Kurt Zouma

La Une du Daily Mail nous apprend ce matin que West Ham redoute le pire pour Kurt Zouma et son affaire d'agression envers ses animaux de compagnie. Le Français va être poursuivi par la RSPCA, la société de protection des animaux anglaise, pour cruauté envers ses chats.. Selon l'enquête menée, «toute décision de poursuivre Zouma pourrait forcer West Ham à prendre de nouvelles mesures disciplinaires». Critiqué de toutes parts depuis sa vidéo polémique, les soucis continuent pour Kurt Zouma.

Liverpool qualifié de justesse pour les quarts de finale de la Ligue des Champions

En Angleterre la qualification de Liverpool pour les quarts de finale de la Ligue des Champions fait les gros titres. Et pourtant, comme l'indique The Guardian sur sa Une, les Reds se sont fait peur hier soir à Anfield. Car c'est bien l'Inter qui l'a emporté 1-0. Mais cela n'a pas suffi aux Nerrazzuri pour se qualifier. Alexis Sanchez a écopé d'un carton rouge après le but de l'Inter mais cela n'a pas empêché Liverpool de se qualifier, écrit le journal britannique. Et cette défaite des joueurs de Jürgen Klopp est loin d'être anodine puisqu'il s'agit de la première des Reds à domicile en un an, comme le relaye le Daily Mirror sur sa Une. Malmenés par une équipe de Milan entreprenante, les Reds se sont accrochés, indique de son côté le Daily Express.