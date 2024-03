LdC : le Real Madrid se qualifie dans la douleur pour les quarts de finale

Soirée symbolique pour le Real Madrid. Le jour de ses 122 ans, la Casa Blanca disputait un match de sa compétition préférée, la Ligue des Champions. Vainqueurs 1-0 en Allemagne, les Merengues recevaient le RB Leipzig de Xavi Simons. Une rencontre pour laquelle Carlo Ancelotti nous avait réservé une petite surprise, à savoir la mise sur le banc de Rodrygo au coup d’envoi. À l’instar du PSG hier face à la Real Sociedad, le Real Madrid débutait son match sans véritable attaquant de pointe, Joselu étant lui aussi remplaçant. Obligé de marquer pour revenir à hauteur des Madrilènes, Leipzig s’est logiquement montré plus entreprenant que des Merengues très tranquilles en début de match. Un choix dangereux avec seulement un petit but d’avance et une équipe adverse capable de transpercer le bloc espagnol en contre.

Mais comme à l’aller, les attaquants du RBL ont cruellement manqué d’efficacité, à l’image de Loïs Openda (10e, 16e). Un manque de tranchant souvent rédhibitoire en C1. En face, ce n’était pas plus brillant. Vinicius Jr jouait les feux-follets, pendant que Jude Bellingham s’ennuyait ferme en pointe de l’attaque. Un repositionnement qui a d’ailleurs parfois agacé l’Anglais. Dans cette première période soporifique, où même le public du Bernabéu a fini par siffler les deux équipes, il a fallu attendre la 41e minute pour voir la première frappe cadrée du match (signée Simons), avant une nouvelle action vendangée par Openda (42e). Côté madrilène ? Zéro frappe cadrée en 45 minutes. Raccompagnés au vestiaire par la bronca du Bernabéu, les 22 acteurs ne nous ont pas vraiment gâtés.

Vinicius miraculeusement épargné, Openda a vendangé

Au retour des vestiaires, Ancelotti ne s’est pas fait prier pour rectifier le tir. Pas emballé par son choix tactique au coup d’envoi, l’Italien est revenu à un système plus classique. Un changement qui a fait une victime : Eduardo Camavinga, remplacé par Rodrygo. Madrid comptait faire bouger les choses pendant qu’Openda et Olmo continuaient à gâcher des munitions (48e, 49e). Dans ce match plutôt ennuyeux, l’un des rares moments d’action a été l’instant « arbitrage Real Madrid en Ligue des Champions ». À la 53e minute, Vinicius Jr a poussé Orban par derrière. Mécontent, le Hongrois s’est relevé puis a été de nouveau poussé par terre par le Merengue. Dos à l’action, l’arbitre a sollicité la VAR… avant de sanctionner Vinicius Jr d’un simple carton jaune. Incompréhension totale des Allemands. Cinq minutes plus tard, un tacle viril de Kroos sur Olmo n’a même pas été sanctionné d’un carton.

De quoi échauffer les esprits, surtout après l’ouverture du score de Vinicius Jr (1-0, 65e) sur un caviar de Bellingham. Mais c’était mal connaître les ressources mentales du RBL. Trois minutes après le but merengue, Orban s’est fait justice en égalisant de la tête sur un centre de Raum (1-1, 68e). Leipzig revenait à un but de la prolongation. En difficulté, Madrid a passé la fin du match dans son camp. En face, Marco Rose a tenté le tout pour le tout en sortant l’inefficace Openda pour le remplacer par Poulsen. En vain. L’avantage du réal était très fragile, mais il a tenu (2-1 en cumulé) malgré une tentative de lob judicieuse d’Olmo qui a fini sur la transversale de Lunin (90e). Les Allemands pourront regretter leur incroyable manque d’efficacité. La Casa Blanca rejoint le PSG, le Bayern Munich et Manchester City en quarts de finale.

