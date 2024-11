FC Barcelone : révélation très alarmante sur la blessure de Lamine Yamal

Avant son match de Ligue des Champions face à Brest, qu’il a brillamment remporté 3-0, le FC Barcelone annonçait une nouvelle fois le forfait de son prodige Lamine Yamal. « Lamine a une qualité qui vous permet de contrôler le ballon, mais qui fait aussi que l’adversaire nous donne plus d’espace. Je pense et j’espère que ce sera le dernier match où il sera absent, mais nous devrons attendre. J’espère que ce samedi, ce sera une option, peut-être depuis le banc, mais nous verrons », déclarait Hansi Flick en conférence de presse.

Devenu leader de l’attaque blaugrana à seulement 17 ans (6 buts, 8 passes décisives en 16 matches cette saison), le tout récent champion d’Europe sera-t-il vraiment disponible pour la réception de Las Palmas le week-end prochain ? Absent des terrains depuis le 10 novembre dernier, Lamine Yamal est touché à la malléole. Et cette nuit, El Chiringuito, par l’intermédiaire de son journaliste José Álvarez, ne s’est pas montré rassurant.

Le Barça veut éviter un scénario à la De Jong

« C’est une blessure du ligament situé en haut de la cheville, entre le talon d’Achille et le péroné. C’est une blessure qui rappelle au Barça celle de Frenkie de Jong, c’est exactement la même. Celle de Lamine est de grade 1, mais on ne sait pas quel grade c’est pour De Jong, ça n’a jamais été communiqué. Il y a une préoccupation. J’insiste, Lamine Yamal n’a pas une entorse, il a des douleurs à chaque fois qu’il entre sur le terrain. Le Barça le protège. En raison des caractéristiques du joueur, il faut du repos complet. À chaque fois qu’il entre sur un terrain, Lamine Yamal se teste et il a mal. Le Barça lui dit d’arrêter parce qu’il ne veut pas que le scénario de De Jong se reproduise. »

Cette information a de quoi laisser planer le doute quant à la présence du jeune Culé le week-end prochain. Une chose est sûre : le Barça ne refera pas la même erreur avec sa pépite. Pour rappel, Frenkie de Jong s’était salement blessé à la cheville la saison dernière et son club avait forcé son retour pour le Clasico face au Real Madrid en avril 2024. Un choix qui avait provoqué la rechute immédiate du Batave et une absence jusqu’en octobre dernier. Et aujourd’hui, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam a énormément de mal à retrouver son niveau. Un scénario cauchemar que le Barça veut absolument éviter à sa nouvelle tête d’affiche.