Manchester United : l’aveu terrifiant de Rúben Amorim

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, Manchester United attend toujours l’entraîneur qui sera capable de lui succéder sur le long terme. La direction mancunienne espère avoir misé sur le bon cheval avec Rúben Amorim. Auteur d’un travail remarquable sur le banc du Sporting CP, le Portugais de 39 ans est l’un des techniciens qui montent au sein de la nouvelle génération. Pour entrer définitivement dans la cour des grands entraîneurs, Amorim doit réussir son passage sur le banc d’Old Trafford. Là où d’autres se sont cassés les dents avant lui.

Un entraîneur "impitoyable" avec ses joueurs

Une mission tout sauf simple. Depuis son arrivée chez les Red Devils, il a dirigé 10 rencontres toutes compétitions confondues. Et le bilan est plutôt mitigé pour le moment avec quatre victoires, un nul et cinq défaites, dont trois lors des 3 dernières sorties des Mancuniens. La dernière est toute fraîche puisqu’elle date d’hier. Pour son premier Boxing Day, Amorim a vu son équipe s’incliner face à Wolverhampton sur le score de 2 à 0. Au-delà du résultat, son équipe, 14e au classement à présent, n’a pas impressionné dans le jeu et a dû évoluer à 10 contre 11 après l’expulsion de Bruno Fernandes, pour un deuxième carton jaune.

Tout cela a d’ailleurs clairement agacé Rúben Amorim, qui a passé son temps à assassiner ses joueurs sur sa ligne de touche, rapporte le Manchester Evening News ce vendredi matin. Un journaliste du média anglais, qui était présent hier au match, révèle que le technicien lusitanien est « impitoyable » avec ses troupes et qu’il était « furieux » après le carton rouge. Une fois la rencontre terminée, le nouvel homme fort de Man Utd a affiché un visage un peu plus calme en conférence de presse. En revanche, il n’a pas mâché ses mots pour évoquer la situation périlleuse de son équipe, qui n’est qu’à 7 points de la zone de relégation.

Amorim est cash sur MU

« Oui, en ce moment, nous devons juste survivre et gagner parfois », a-t-il lâché, avant de répondre à une question sur une possible place en Coupe d’Europe l’an prochain. « Non, non, non, non… Nous devons travailler sur beaucoup de choses dans notre club, sur comme à l’extérieur du terrain. » Des déclarations claires de la part d’Amorim, qui a inquiété les fans comme la presse britannique par la suite quand on lui a demandé s’il avait une idée du temps qu’il faudrait à son équipe pour s’améliorer.

« Je n’en ai aucune idée. Aucune idée. Au lieu d’essayer de comprendre combien de temps cela va me prendre, je m’efforce de m’améliorer jour après jour, d’essayer de regarder des vidéos et d’utiliser chaque minute d’entraînement pour essayer de gagner des points, car c’est vraiment important en ce moment. Il faut du temps pour y arriver. Ce sera un moment difficile, nous sommes loin de la fin de ce moment et c’est tout, nous devons continuer et nous concentrer sur le prochain match. » Un match face à Newcastle qui sera déjà très important pour éviter de sombrer un peu plus.