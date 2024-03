OL - Reims : Henrique satisfait de la prestation de son équipe

L’OL a loupé le coche ce soir. Tenus en échec par Reims au Groupama Stadium (1-1), les joueurs de Pierre Sage n’ont pas profité de la possibilité de recoller aux places européennes. Après la rencontre, le Brésilien Henrique s’est rendu au micro de Canal et s’est tout de même satisfait de la prestation de son équipe, globalement dominatrice.

«On s’est bien entraîné pendant la trêve parce qu’on savait que la semaine était importante. On a fait un très bon match même si on n’a pas gagné, mais il y a encore un match super important (face à Valenciennes en Coupe de France, mardi). On n’a pas réussi à marquer, c’est dommage. Mais le public est là depuis le début, même quand on avait 7 points. Ils sont forts.»