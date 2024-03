Ligue 1 : l’OL accroché par Reims

L’OL, 10e de Ligue 1, avait la possibilité de revenir au contact de son rival marseillais (7e) en cas de succès ce samedi soir. Mais face à un Stade de Reims privé de ses deux joueurs les plus décisifs cette saison, Teddy Teuma et Mohamed Daramy, les joueurs de Pierre Sage n’ont pas trouvé mieux que de repartir avec un point (1-1). En première période, la plus grosse situation lyonnaise était à mettre à l’actif d’Ainsley Maitland-Niles, dont la double tentative manquait de justesse pour inquiéter Yehvann Diouf (27e). Rayan Cherki, déséquilibrant et toujours astucieusement placé entre les lignes, avait lui aussi l’occasion de débloquer la situation mais sa frappe fuyait le cadre après avoir effacé deux adversaires (33e). Une dernière possibilité, vaine, s’offrait à Nemanja Matic après un long moment de flottement dans la surface champenoise (43e). Actifs mais trop peu productifs, c’est ce qui définirait la première période des Lyonnais, rarement inquiétés, aussi, il faut le dire, par des Rémois inoffensifs.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Reims 39 27 -1 11 6 10 35 36 10 Lyon 35 27 -10 10 5 12 31 41

Au retour des vestiaires, c’était pourtant Pierre Sage qui effectuait ses premières retouches en faisant entrer Ernest Nuamah en lieu et place de Rayan Cherki. Un choix étonnant à première vue, tant l’international espoir français assurait les correspondances de son équipe sur ce début de rencontre, mais qui a finalement donné raison au technicien de 44 ans. Si les Rémois ouvraient le score grâce à Okumu, en bout de chaîne d’une partie de billard (55e, 0-1), Nuamah égalisait de la tête, quelques minutes plus tard, à la réception d’un centre au cordeau de Benrahma (65e). L’Algérien, très remuant et entré quelques minutes plus tôt, était proche de récidiver sur coup-franc mais la remise de Caleta-Car ne trouvait pas preneur. La tension montait, la rencontre s’emballait, et on pensait Mama Baldé obtenir un penalty après un dribble sur Diouf (75e). Thomas Léonard ne bronchait finalement pas. Au chômage technique en seconde période, Anthony Lopes ne s’endormait pas devant la platitude du spectacle et repoussait un centre vicieux de Busi (85e). Il remettait le couvert sur une tentative de Richardson qui prenait la direction de la lucarne (89e). Avec ce point du nul, l’OL campe à la 10e place et reste à 4 unités de son adversaire du jour, Reims, 9e.