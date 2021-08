Juve : l'anecdote d'Andrea Barzagli sur Kylian Mbappé

La France et l'Europe du football découvraient Kylian Mbappé lors de la saison 2016/17. Andrea Barzagli lui aussi. L'ancien défenseur de la Juventus et de l'Italie se souvient de sa première rencontre avec l'attaquant français, en demi-finale de Ligue des Champions. Pour Tuttosport, il raconte. «Je me souviens comme si c'était hier de la situation que j'ai ressentie à Monte-Carlo contre le jeune Mbappé : il allait à 3 000 à l'heure», a-t-il lancé avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«À la fin du match, je suis allé voir Paratici (directeur sportif de l'époque) et lui ai dit : "qu'est-ce qu'on attend pour le prendre ?" Il m'a fait comprendre que tout le monde le voulait déjà et qu'il était pratiquement impossible d'avoir Mbappé», s'est souvenu le Transalpin. Acte manqué.