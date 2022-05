SM Caen : Norman Bassette plaît à l'OL, Francfort et au Torino

Finaliste malheureux de la Coupe Gambardella, avec une défaite aux tirs au but contre l'Olympique Lyonnais sur la dernière marche, le Stade Malherbe de Caen a mis plusieurs jeunes éléments en lumière cette saison, et c'est le cas pour Norman Bassette. Auteur d'une apparition avec l'équipe première en Ligue 2 le 11 septembre dernier, le jeune attaquant de 17 ans a surtout impressionné en Gambardella avec sept buts inscrits en cinq matches. Des performances qui ont alors attiré certains regards.

La suite après cette publicité

Comme évoqué par nos confrères du Progrès un peu plus tôt, l'Olympique Lyonnais est bel et bien intéressé par l'international belge U18 (11 sélections, 3 buts), mais ce n'est pas tout. Selon nos informations, l'Eintracht Francfort en Allemagne et le Torino de l'autre côté des Alpes sont aussi sur le coup pour recruter l'ancien joueur du KAS Eupen. Un autre club français, dont le nom n'a pas filtré, suit également la situation du principal concerné de très près.