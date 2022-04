JT Foot Mercato : le Real Madrid accélère pour son mercato XXL

La suite après cette publicité

Le Real Madrid prêt à tout pour Mbappé et Tchouameni

Le Real Madrid veut réaliser un mercato historique et compte bien s'en donner les moyens. La priorité absolue se nomme évidemment Kylian Mbappé. Si on a souvent parlé d'une offre monstrueuse du Paris-Saint-Germain pour convaincre le français de prolonger, le club madrilène ne compte pas rester les bras croisés. Selon les dernières informations de la presse italienne, Mbappé a conclu un accord avec le Real Madrid en début semaine. Un contrat de 5 ans à 50 M€ par saison ainsi qu'une prime à la signature estimée à 100 M€ l'attend. Kylian Mbappé pourrait être accompagné d'un autre Français, Aurélien Tchouameni. C'est le média espagnol AS qui nous révèle que la Casa Blanca est prête à transmettre une offre de 65 millions d'euros à Monaco. Les négociations entre les différentes parties sont en tout cas très fluides. Le joueur a également fait de Madrid sa priorité malgré les intérêts de Chelsea et du PSG. Un accord pourrait donc bien être définitivement trouvé dans les semaines à venir.

La short-list du Bayern Munich pour remplacer Robert Lewandowski

Si les dirigeants du Bayern Munich multiplient les déclarations au sujet de l'avenir de Robert Lewandowski, la presse dévoile les potentielles pistes pour le remplacer en cas de réel départ. Il y a toujours bien évidemment le cyborg Erling Haaland qui est dans le viseur. Ainsi que Darwin Nunez, l'Uruguayen de Benfica qui a tout explosé cette saison. En plan B, le nom de Patrik Schick, le buteur du Bayer Leverkusen est évoqué. Et enfin en cas de départ de Serge Gnabry qui n'a toujours pas prolongé, les Bavarois ont un œil sur Karim Adeyemi de Salzbourg ou encore Christopher Nkunku du RB Leipzig qui écrase tout sur son passage.

Pedri out jusqu'à la fin de saison ?

Les temps sont durs pour le FC Barcelone. En plus de l'élimination cuisante face à l'Eintract Francfort (2-3), le Barça a connu un très gros coup dur. La blessure de son phénomène Pedri, sorti à la mi-temps à cause d'une gêne à la cuisse. Les Blaugranas ont publié un communiqué officiel expliquant que les examens réalisés sur le joueur ont détecté une «rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche». La durée d'indisponibilité du joueur devrait se situer entre 6 et 8 semaines.