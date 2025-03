Ligue des Champions : l’équipe type des huitièmes de finale aller

Après quelques surprises en barrages, les cadors de la Ligue des Champions n’ont pas fait de détails. On pense à Arsenal, qui a étrillé le PSV, à l’Inter, qui a pris une bonne option sur la pelouse du Feyenoord, ou au Barça, vainqueur de Benfica à 10 contre 11. Mais si on parle bien d’un homme au sortir de ces 8es de finale aller, c’est Alisson. Le portier brésilien a, de son propre aveu, délivré le meilleur match de sa carrière. Si même lui le dit, on ne peut que s’incliner devant la prestation XXL qui a écoeuré les attaquants parisiens et permis à Liverpool de réaliser le hold-up.

La suite après cette publicité

Pour composer sa défense, nous rendons hommage à la charnière du LOSC, composé d’Alexsandro et Diakité. Ils réalisent une splendide campagne de Ligue des Champions, et face au meilleur buteur de la compétition, Sehrou Guirassy, les deux hommes ont tenu le choc, avec beaucoup de duels gagnés, et des relances assurées. À leur gauche, on aurait aimé installer Nuno Mendes, qui a éteint Mohamed Salah au Parc des Princes, mais son erreur de replacement a coûté le but de Liverpool. On privilégie donc Alphonso Davies, qui a arpenté son couloir gauche avec un appétit féroce contre le Bayer Leverkusen. Mukiele et Frimpong ont souffert le martyre face à lui, le premier héritant même d’un carton rouge.

Bouaddi étincelant avec le LOSC

Sur le côté droit de la défense, un dépanneur que beaucoup aimeraient avoir dans leur effectif, en la personne de Federico Valverde. L’Uruguayen n’a peur de rien et affiche un état d’esprit toujours conquérant. Ajoutez à cela sa merveille de passe pour Rodrygo sur l’ouverture du score du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid et vous obtenez une mixture parfaite. Au milieu, il y avait beaucoup de postulants, notamment Kimmich et Pedri, remarquables avec le Bayern et le Barça. Mais nous avons choisi de mettre en avant le jeune Ayyoub Bouaddi, auteur d’un match plein de caractère face au Borussia Dortmund, à seulement 17 ans.

La suite après cette publicité

Pour l’accompagner, Vitinha, patron du milieu contre Liverpool avec le PSG, et Odegaard, buteur et passeur face au PSV Eindhoven lors de l’écrasant succès des Gunners. Qui mène l’attaque ? Évidemment Harry Kane, auteur d’un doublé face au Bayer Leverkusen. Sur sa gauche, nous installons Raphinha, encore une fois buteur avec le Barça, et Rodrygo, le meilleur offensif du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid, même si Brahim Diaz aurait pu prétendre à une place, tout comme Nwaneri ou Adeyemi.