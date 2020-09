Les 12 joueurs qui ont joué avec Messi et Ronaldo

Luis Suarez se rapproche inexorablement de la Juventus pour venir remplacer Gonzalo Higuain et renforcer l'attaque turinoise. Un trio de rêve avec Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo semble se profiler. L'Uruguayen poussé vers la sortie par le FC Barcelone pourrait ainsi devenir le 13e joueur de l'histoire à avoir joué avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, respectivement détenteurs de 6 et 5 Ballon d'Or.

À première vue, les noms qui viennent à l'esprit sont les Portugais ayant joué au Barça et les Argentins ayant évolué à Manchester United, au Real Madrid ou à la Juventus. Mais il y a aussi deux petites exceptions. Ainsi, on retrouve dans cette liste les Lusitaniens Deco, Andre Gomes et Nelson Semedo auxquels viennent s'ajouter des joueurs de l'Albiceleste comme Gabriel Heinze, Gonzalo Higuain, Fernando Gago, Paulo Dybala, Carlos Tevez, Ezequiel Garay ou Angel Di Maria. Et les deux petites fantaisies s'appellent Gerard Piqué, d'abord à Manchester United avec de rejoindre les Blaugranas, et le Suédois Henrik Larsson, qui a connu le Camp Nou entre 2004 et 2006 puis Old Trafford en 2007.