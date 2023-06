France - Grèce : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est la dernière ligne droite avant les vacances pour les Bleus ! Ce Lundi, l’équipe de France accueille au Stade de France la Grèce dans le cadre de la 4ème journée des éliminatoires à l’Euro 2024. Faciles vainqueurs de Gibraltar vendredi dernier (0-3), les hommes de Didier Deschamps ont surfé sur leur bonne dynamique et consolidé leur première place au classement de ce groupe B (1er, 9pts). Pour cette dernière sortie de la saison, les Bleus auront également à cœur de briller devant leur public, et ainsi clore ce rassemblement international sur une bonne note. En face, la sélection entraînée par Gustavo Poyet (2e, 6pts), qui a pris le meilleur sur l’Irlande il y a quelques jours (2-1), tentera de créer la surprise face au finaliste de la dernière Coupe du Monde et relancer le suspense dans ce groupe des éliminatoires. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 20h45.

Pour cette quatrième rencontre de l’équipe de France dans ces éliminatoires à l’Euro 2024, Didier Deschamps a décidé de conserver son schéma tactique organisé en 4-2-3-1. Ménagés suite à un problème physique face à Gibraltar, Mike Maignan et Dayot Upamecano retrouvent une place de titulaire dans le secteur défensif. Ces derniers seront accompagnés par Jules Koundé, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez. Sans grande surprise, le sélectionneur tricolore mise sur la continuité au milieu de terrain en maintenant sa confiance en Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann. Enfin, un changement est effectué en attaque par rapport à la dernière sortie des Bleus avec la titularisation de Randal Kolo Muani en pointe à la place d’Olivier Giroud. Du côté de la Grèce, Gustavo Poyet ne déroge pas à ses méthodes et son système en 4-2-3-1 articulé autour de plusieurs cadres tels que le gardien Odysséas Vlachodímos et le latéral gauche Kostas Tsimikas en défense. Anastásios Bakasétas aura la lourde tâche d’animer le milieu de terrain tandis que Giorgos Giakoumakis occupera la pointe de l’attaque.

À lire

La France étouffe la Grèce mais ne trouve pas la faille !

Les compositions :

France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez - Camavinga, Tchouaméni - Coman, Griezmann, Mbappé - Kolo Muani.

Grèce : Vlachodimos - Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas - Kourbelis, Mantalos - Masouras, Bakasetas, Siopis - Giakoumakis.