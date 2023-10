EdF : Malo Gusto raconte les dessous de sa sélection en A

La suite après cette publicité

En voilà une belle surprise. Transféré l’hiver dernier à Chelsea, Malo Gusto avait cependant rejoint le sud-ouest de Londres cet été. Depuis, l’ancien Lyonnais a profité de la blessure de Reece James pour se frayer une place, en livrant des copies plus qu’abouties. Mais alors que la trêve internationale frappe de plein fouet les joueurs, le latéral droit a été appelé en équipe de France A pour pallier, une nouvelle fois, les blessures de certains de ses compatriotes. Malo Gusto raconte comment il a appris sa sélection.

«Je m’apprêtais à venir avec les Espoirs. J’ai reçu un petit coup de fil dans le train, pour me dire que j’étais avec les A. C’est une fierté. Je suis très content, on va profiter du moment et prendre du plaisir. L’objectif c’est d’y rester. J’ai travaillé pour ça. Je veux surtout profiter du moment, et me rendre compte de la chance que j’ai d’être ici», détaille-t-il, après avoir salué ses "ex-partenaires" et Thierry Henry, juste avant de rejoindre le fameux château de Clairefontaine. Malo Gusto a ensuite participé au premier entraînement des Bleus. Un peu plus tard, un autre ancien joueur de l’OL a fait son apparition en la personne de Castello Lukeba. Histoire de profiter, à deux, avant d’affronter les Pays-Bas et l’Écosse.