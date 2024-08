Barça : Hansi Flick confirme l’absence de Dani Olmo

Excellent lors du dernier Euro avec l’Espagne, Dani Olmo était un joueur convoité lors de ce mercato estival. Malgré un intérêt concret de Manchester City, le milieu de 26 ans a finalement décidé de retourner dans son club de coeur, son club formateur le FC Barcelone qui a déboursé plus de 60 millions pour le récupérer. Pourtant, comme chaque été, le club catalan n’arrive pas à inscrire ses recrues en Liga en raison de soucis économiques. C’est ce qu’annonçait la presse espagnole.

Ce vendredi matin en conférence de presse, Hansi Flick est revenu sur ce problème d’inscription. Et s’il a confirmé que Dani Olmo ne serait pas présent pour la première journée de Liga, il a plutôt démenti ces rumeurs. «Maintenant, nous avons 22-23 joueurs et nous verrons demain. Maintenant, tout le monde est dans l’équipe et ils ont une option pour jouer demain. Dani Olmo n’est toujours pas une option pour demain, car il est arrivé récemment et a peu d’entraînements. Premièrement il doit s’entraîner pour pouvoir nous aider.» Voilà qui est clair…