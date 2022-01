Manchester United et le FC Barcelone prépareraient un échange loufoque

La suite après cette publicité

Plusieurs joueurs français vont animer ce mercato hivernal. Le Barça cherche par exemple à se débarrasser d'Ousmane Dembélé cet hiver, puisque le Français ne va pas prolonger comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato. Les Red Devils eux veulent se séparer d'Anthony Martial, qui a en plus fait savoir qu'il veut partir pour obtenir du temps de jeu.

Et ça tombe bien, selon le quotidien catalan ARA, Barcelonais et Mancuniens pourraient procéder à un échange entre les deux Français. Ousmane Dembélé pourrait ainsi être vendu aux pensionnaires d'Old Trafford, alors que les Catalans récupèreraient Martial pour six mois, en plus d'un chèque. Le média n'évoque cependant aucune somme.

De quoi libérer de la masse salariale

Une opération qui viserait surtout à soulager la masse salariale conséquente du FC Barcelone. En se séparant de Dembouz, les Barcelonais économiseraient ainsi un peu de salaire en plus de toucher une belle somme, et on imagine qu'ils ne prendraient pas en charge l'intégralité des émoluments de Martial. Ceci permettrait notamment d'inscrire plus facilement les prochaines recrues en se pliant aux exigences du fair-play financier de la Liga.

Une opération qui s'avère, actuellement, assez compliquée à réaliser. Reste également à savoir si Anthony Martial arrivera en complément d'Alvaro Morata, dont le transfert serait déjà bouclé, ou si seulement un des deux joueurs débarquera du côté d'El Prat. On en saura plus dans les prochains jours...