PSG : des banderoles déployées contre Paul Pogba !

Si le Paris Saint-Germain se rapproche des exigences de l'entourage de Paul Pogba pour le faire signer cet été, certains supporters parisiens ne sont emballés par la venue de l'international français, et ils l'ont fait savoir. Des documents RMC Sport dévoilent ce samedi matin des banderoles déployées aux abords du Parc des Princes et du centre d'entraînement du club à Saint-Germain-en-Laye.

«Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus», peut-on lire sur les étendards. Un message qui n'est pas représentatif de l'avis de l'ensemble des supporters parisiens, qui ne seraient pas contre la signature du champion du monde 2018, qui viendrait enrichir un mercato du PSG de premier rang, avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma.

