John Textor s’apprête à tout bouleverser à l’OL

C’est peut-être l’événement de trop. Non qualifié en coupe d’Europe cette saison et moribond en championnat, il ne restait plus que la Coupe de France pour sauver l’OL. Seulement, l’enchaînement magnifique de Ludovic Blas est passé par là mercredi soir et a terrassé les hommes de Laurent Blanc. L’apport de l’ancien entraineur parisien est finalement assez minimaliste. En interne, on ne cache plus vraiment cette déception et le détachement du coach sur certains événements au club commence à faire grincer des dents.

Son avenir ne semble pas non plus remis en cause mais L’Equipe indique dans ses colonnes que John Textor va entreprendre un sacré ménage. Aidé par quelques observateurs bien informés, le nouveau propriétaire américain a identifié les manques du club et va opérer des changements dans les semaines à venir. Même Jean-Michel Aulas, qui a signé un contrat de gouvernance de trois ans au moment de la cession du club et conserve un peu moins de 9% du capital d’OL Group, est en danger dans ses fonctions.

Aulas n’est pas sûr de rester

Le président historique de l’OL affirme ne pas avoir vu de signaux allant dans ce sens. Si son contrat venait à être cassé avant la fin, il empocherait un chèque de 10 M€. Même si des désaccords existent avec Textor et avec la holding Eagle, JMA ne craint pas pour son poste. Il devra néanmoins faire des concessions à en croire L’Equipe, et laisser des marges de manœuvre à certains secteurs. Partout où il est passé, Textor a tranché dans le vif pour virer des compétences et en amener d’autres. Le futur organigramme commence d’ailleurs à se dessiner.

Un directeur technique serait placé au sommet de la pyramide, aidé d’un chef scout à ses côtés, responsable d’au moins trois analystes datas. Un coordinateur sportif viendrait compléter cette équipe. Forcément, beaucoup d’hommes en place risquent de perdre leur place. On pense bien sûr à Bruno Cheyrou, le directeur de la cellule recrutement de l’OL. Le Français Geoffroy Moncada, chef scout à l’AC Milan, a d’ailleurs été sondé. Pas sûr que tous ces changements plaisent… Le prochain conseil d’administration prévu le 23 avril risque de faire quelques étincelles.