Coupe de France : l’OL prend très cher après un nouveau fiasco

La suite après cette publicité

Une saison en enfer. Voici un titre qui pourrait résumer parfaitement l’année vécue par l’Olympique Lyonnais. Pourtant, tout avait plutôt bien débuté avec le retour des anciens Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso et de bons résultats en Ligue 1 sous les ordres de Peter Bosz. Mais tout s’est rapidement écroulé. Le technicien néerlandais a été remercié après dix journées et Laurent Blanc a été appelé à la rescousse pour remettre les Gones sur de bons rails.

La désillusion de trop

Mais Le Président a récupéré une équipe dans le dur physiquement, en manque total de confiance et incapable de fournir le jeu attendu. Il a tenté de bricoler jusqu’à la trêve liée à la Coupe du Monde, où il en a profité pour organiser une grosse préparation physique. En 2023, les pensionnaires du Groupama Stadium ont montré un léger mieux, enchaînant notamment les matchs sans défaite. L’arrivée d’un élément comme Dejan Lovren a été importante pour apporter de la stabilité, de l’expérience et de l’agressivité en défense. Celles d’Amin Sarr et de Jeffinho n’ont, en revanche, pas apporté grand-chose.

À lire

Coupe de France : Nantes élimine l’OL et se qualifie en finale pour défendre son titre !

Largué en L1, l’OL (9e) comptait sur la Coupe de France pour essayer d’accrocher une place en coupe d’Europe. Pour cela, le club rhodanien devait battre Nantes hier soir en demi-finale. Mais les Lyonnais se sont inclinés 1 à 0 et vont sûrement vivre une troisième année sans voir l’Europe. Une terrible désillusion pour l’écurie de John Textor et pour les supporters. Ces derniers se sont d’ailleurs lâché sur les réseaux sociaux en pointant du doigt la direction, dont il demande la démission immédiate, et les joueurs, qui n’ont pas du tout été à la hauteur de ce rendez-vous capital.La presse, elle aussi, n’a pas été tendre.

La suite après cette publicité

La presse tacle

Nos confrères du quotidien Le Progrès ont titré : "l’OL a déjà fini de rêver". Puis, ils ont ajouté : «face à Nantes, l’OL loupe la marche pour le Stade de France. Les Lyonnais battus dans la détermination, et trop approximatifs ont dû laisser à Nantes leur rêve de jouer la finale de la Coupe de France. La déception est immense pour l’OL (…) Les joueurs lyonnais avaient imaginé autre chose que ce non-match. La désolation était là au coup de sifflet final (…) L’OL a été englouti. Et la scène a été terrible au coup de sifflet final d’un match que les olympiens n’ont jamais pris par le bon bout. Il fut même assez édifiant de surprendre à quel point, l’Olympique Lyonnais se désintégra. À aucun moment, l’OL n’a été proche d’une 9e finale de Coupe de France.»

Le Dauphiné a écrit de son côté : «grosse déception pour Lyon. Décrochés en Ligue 1 (9e à 8 points de la 5e place), les Gones échouent à sauver leur année et se préparent désormais à une deuxième saison consécutive sans compétition européenne, très loin des objectifs affichés.» Le site olympique-et-lyonnais a également commenté cet échec. «Les Lyonnais ont raté leur rendez-vous. Logiquement battu par Nantes ce mercredi (1-0), l’OL est passé à côté de son sujet dans cette demi-finale de Coupe de France. La fin de saison risque d’être longue pour les Lyonnais (…) Désormais, il va falloir terminer la saison du mieux possible, mais cet échec est un vrai coup derrière la tête, un nouveau sommes-nous tentés d’écrire, dans cet exercice décidément raté par ce groupe.» Un groupe qui va devoir finir tant bien que mal cette année castrophique.

La suite après cette publicité