Nantes-OL : la justification hallucinante de Laurent Blanc sur la défaite lyonnaise

Une nouvelle déception pour l’Olympique Lyonnais, une de plus cette saison. Larguée en championnat avec une neuvième place en Ligue 1 bien loin des objectifs du club rhodanien, l’équipe coachée par Laurent Blanc voulait sauver sa saison avec la Coupe de France. Une compétition bien menée jusque-là avec le FC Metz (2-1), Chambéry (3-0), Lille (2-2/4-2 aux Tab) et Grenoble (2-1) au tableau de chasse. En déplacement du côté du Stade de la Beaujoire pour défier le FC Nantes, l’Olympique Lyonnais pensait pouvoir aller obtenir son ticket pour la finale, mais la bande d’Antoine Kombouaré en a décidé autrement en s’imposant 1-0.

Outre la défaite, la prestation lyonnaise a été triste avec une prestation de faible facture surtout dans le domaine offensif. Livrant son constat après la rencontre, le coach des Gones, Laurent Blanc, a eu un discours assez surprenant au micro de beIN Sports.« Je pense qu’on peut résumer le match avec un joueur de talent qui a fait la différence. Nantes a joué avec ses qualités physiques et athlétiques, mais c’est un joueur de classe qui fait gagner ce match» a-t-il d’abord lâché en mettant en avant le joli but inscrit par Ludovic Blas.

Une différence physique ?

Il a ensuite poursuivi : «on sait comment ils jouent depuis l’année dernière, on n’a pas su éviter ces duels, mais le coup magique c’est un joueur talentueux qui le fait. Je ne dis pas que ça me fait plaisir, mais c’est toujours le talent qui fait qu’on gagne le match ou qu’on le perd.» Des propos assez surprenants, car assez réducteur tant la différence de niveau affiché tout au long de la rencontre était en faveur des Nantais qui ont fait honneur à leur public du Stade de la Beaujoire.

Appuyant sur la thèse d’une différence physique, Laurent Blanc a continué d’expliquer ce revers par ce prisme : «il faut voir les joueurs qui sont dans l’effectif de Nantes et de Lyon, sur le plan physique, les profils sont différents. Il fallait proposer autre chose, car dans le défi athlétique on va sûrement perdre et face à d’autres équipes de Ligue 1. Félicitations à Antoine et au FC Nantes.» Des justifications étonnantes et qui ne devraient pas être reçus de la meilleure des manières par les supporters rhodaniens.