Un ancien joueur d'Erik ten Hag prévient Manchester United

Interviewé par le Mirror, le défenseur central du FC Utrecht Willem Janssen a évoqué les méthodes de travail de son ancien coach Erik ten Hag et a averti les joueurs de Manchester United. Le Néerlandais de 35 ans qui a été deux ans sous les ordres de l’actuel entraîneur de l’Ajax d’Amsterdam entre 2015 et 2017, a expliqué que le technicien hollandais était très exigeant et que son professionnalisme avait déteint sur ses joueurs, ce qui leur avaient permis d’être plus performant.

« Il est très professionnel, il est très exigeant. Il exige tout d'un joueur. Il crée un environnement gagnant, chaque détail est une clé. Quand il est venu à Utrecht, la mentalité a changé. Il a fallu du temps, trois ou quatre mois, avant que la mentalité de tout le club et des joueurs ne change beaucoup grâce à lui. Il nous a appris à être plus professionnels, plus actifs, plus soucieux de notre propre développement et du développement de l'équipe. D'une certaine manière, c'était un manager très complet. S'il signe à United, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il peut faire là-bas. J'espère qu'il pourra les faire jouer comme il a fait jouer l'Ajax », a déclaré Janssen au sujet de son ancien coach, qui a déjà choisi qui serait son adjoint sur le banc des Red Devils.