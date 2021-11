Barça : Eric Garcia voit des similitudes entre les styles de Guardiola et Xavi

Formé au FC Barcelone, Eric Garcia a dû partir à Manchester City pour montrer l’étendue de son potentiel. Revenu au Barça cet été, il a pu côtoyer Xavi pendant la trêve internationale, en raison d’une blessure qu’il l’a empêché de rejoindre la Roja. « Je n'ai pu m'entraîner que depuis lundi, mais ce que j'ai vu, c'est que Xavi est une légende du club, il connaît parfaitement le club et vous pouvez voir que le système de jeu est le même que celui qu'il avait en tant que joueur lorsque Pep et Luis Enrique étaient ici. Et le caractère qu'il imprime est très important pour l'équipe », a-t-il confié dans une interview accordée à Sport.

L’entraîneur espagnol demande aux défenseurs de faire « ce qu'est la philosophie du Barça : récupérer le ballon dans la surface, s'aligner devant et être le plus performant possible. » Xavi pourrait mettre en place une défense à trois, système qu’il a utilisé à Al Sadd et où Garcia a déjà évolué sous les ordres de Pep Guardiola. Il voit d’ailleurs des ressemblances dans les méthodes des deux entraîneurs. « La vérité est que je vois des choses chez Pep et Lucho aussi, des choses très similaires et c'est vrai que Xavi essaie de les mettre en œuvre. Plus que tout, la façon dont il essaie de transmettre sa vision du football. »