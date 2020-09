Pierre-Emerick Aubameyang prolonge enfin à Arsenal !

Huitième de Premier League la saison dernière, Arsenal a réussi à sauver son exercice 2019-2020 en remportant la FA Cup, synonyme de place en Ligue Europa cette saison. Du coup, les compétitions terminées, les dirigeants du club londonien ont rapidement pu se tourner vers le mercato et les prolongations de contrat. Pour le moment, Willian a débarqué chez les Gunners, mais le dossier chaud était ailleurs : le renouvellement du bail de Pierre-Emerick Aubameyang.

Arrivé en janvier 2018 à Arsenal en provenance du Borussia Dortmund, l'attaquant de 31 ans a réalisé une saison pleine avec les Canonniers. Deuxième meilleur buteur de Premier League (22 réalisations, 36 matches), l'international gabonais aux 51 sélections (20 buts) avait aussi été important en Ligue Europa - 6 matches pour 3 buts - et FA Cup (2 matches, 4 buts). Les Gunners devaient donc tout faire pour garder leur meilleur élément, en fin de contrat en juin 2021.

Une prolongation record

En juin dernier, le principal concerné avait cependant jeté un petit froid au sujet de sa prolongation. «Comme j'ai dit, c’est un tournant dans ma carrière. Je veux être très franc avec tout le monde. Ça sera forcément un choix très difficile à faire. Parce que je n’ai toujours pas choisi, attention. On verra. Ça va peut-être être le choix le plus important de ma carrière, mais pour l’instant rien n’est décidé», avait-il expliqué. Et finalement, Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang ont trouvé un accord.

Le club anglais vient en effet de publier un communiqué pour annoncer le renouvellement du bail de l'ancien Stéphanois. En plus de ce nouveau contrat portant jusqu'en 2023, Pierre-Emerick Aubameyang a également décroché une revalorisation salariale XXL puisqu'il devient le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Le Gabonais est ravi, Arsenal aussi. Voici un bon dossier de réglé du côté de Londres.